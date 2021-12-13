Ulaşım ile ilgili 30 gündem maddesi görüşüldü - Haberler
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Ulaşım ile ilgili 30 gündem maddesi görüşüldü

Ulaşım ile ilgili 30 gündem maddesi görüşüldü
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile 2021 yılı Aralık ayı olağan kurul toplantısını gerçekleştirdi.

MALATYA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında yapılan UKOME toplantısında, Malatya ulaşımına ilişkin kararlar görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından yapılan açıklamada, Malatya'da ulaşım ile ilgili kararların tüm paydaş temsilcileri ile görüşülerek karara bağlandığı belirtilerek, "Aralık ayı olağan kurul toplantısında, ilimizde daha erişilebilir ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla gündemimizde yer alan, geometrik düzenlemeler, trafik sirkülasyon projeleri, durak düzenlemeleri ve toplu taşıma araçları ile alakalı 30 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı" denildi.

UKOME kurulunda alınan kararlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın onayı ile yürürlüğe girecek.

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