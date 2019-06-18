Ulaş'ta parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet belediyeciliği anlayışıyla çıktıkları yolda vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerinin özveriyle çalıştiğini belirtti.

İlçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten İlbey, "Sokakların daha modern bir üst yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla ana caddelerdeki çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi ise ara sokaklarımıza kilit parke taşı döşeme çalışmalarını başlattık. Parke taşı döşeme çalışmalarımızın tamamlanmasıyla, ilçemiz modern yerleşim alanlarına kavuşacak. İlçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA