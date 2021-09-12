Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları kapsamında 10 bin metrekare alan parke taşıyla kaplandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları kapsamında 10 bin metrekare alan parke taşıyla kaplandı.

Ulaş Belediyesince cadde ve sokakların modern yapıya kavuşturulması için 2 ay önce başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Yenikarahisar Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, "İlçemizde işçiliğini personelimizin yaptığı kilit parke taşı döşeme çalışmalarında 2 ay içerisinde 10 bin metrekare taş döşedik. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak, cadde ve sokakları daha modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürüyoruz." diye konuştu.

İlbey, aynı mahallenin 8 kilometrelik kısmında yakında asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Deniz Akkaya Ece Üner Gökhan Çıra
Spor Arda Turan Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Adil Karaismailoğlu Gazeteler Ziya Selçuk Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ulaş'ta kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 11:14:00. #1.12#