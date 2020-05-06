Ulaş Kaymakamı Akköz uygulama noktasında incelemelerde bulundu

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Sivas - Malatya kara yolu ilçe kavşağında jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Sivas - Malatya kara yolu ilçe kavşağında jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Akköz, uygulamada 2-8 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunarak, maske ve trafikle ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Akköz, "Uygulama noktasında görev yapan polisimiz ve jandarmamızla sürücülere trafik kurallarını hatırlattık. Sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunduk." dedi.

Akköz, polis ve jandarma ekibine teşekkür edip, kolaylık diledi.

Kaynak: AA