Ulaş Kaymakamı Akköz koyun yetiştiricileriyle bir araya geldi
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Ulaş Kaymakamı Akköz koyun yetiştiricileriyle bir araya geldi

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçedeki koyun yetiştiricileriyle buluştu.

Ulaş Kaymakamı Akköz koyun yetiştiricileriyle bir araya geldi
09.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:11

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçedeki koyun yetiştiricileriyle buluştu.

Çevirme köyünde koyun yetiştiricileriyle bir araya gelen Akköz, köy muhtarı Hasan Gül'den bilgi aldı.

Tarım ve hayvancılığın ülkenin vazgeçilmez bir sektörü olduğunu vurgulayan Akköz, "İlçemizde ve ülkemizde hayvan üretiminde büyük bir potansiyeli olan koyun yetiştiriciliğinin köylerimizde arttırılmasıyla halkın refahı ve istihdamı artacak, göç duracak, ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır." dedi.

Köylerde hayvancılığın tarım ile birlikte yürütülmesinin yararlı olacağını ve maddi açıdan kazanç sağlayacağını belirten Akköz, "Koyun yetiştiriciliğinin arttırılması konusunda tesis ve üretim aşamasında kaymakamlık olarak imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Akköz, koyun yetiştiricilerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle devamlı irtibatlı olmaları, hayvanların sağlığı ve aşılanmasıyla ilgili bilgi almaları konusunda da uyardı.

Kaymakam Akköz, daha sonra Mihrali Bey Konağı'nda incelemede bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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