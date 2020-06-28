Ulaş Kaymakamı Akköz, köy gezilerine devam ediyor Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, köy gezileri kapsamında Karaşar köyünü ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, köy gezileri kapsamında Karaşar köyünü ziyaret etti.

Karaşar köyünde incelemelerde bulunan Akköz, muhtar Hasan Kalkan'dan bilgi aldı.

Akköz, baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla hem köylerde yapılacak hizmetleri görmek hem de köydeki vatandaşların sıkıntılarını ve isteklerini dinlemek için ziyaretler yaptığını belirterek, "Ziyaretlerimizde köylerimizin ihtiyaçlarını tespit edip, imkanlar ölçüsünde gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Ziyarete, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay da eşlik etti.

Kaynak: AA