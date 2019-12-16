Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

16.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:32
Ulaş Kaymakamı Akköz, AA'nın

Ulaş Kaymakamı Akköz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Akköz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Akköz "haber" kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve "spor" kategorisinde 'nın "Hello Brother" fotoğrafları için oy kullandı.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fotoğrafların seçiminde zorluk yaşadığını ve bütün fotoğraf karelerinin büyük bir ustalık ve titizlikle çekildiğini belirtti. Her fotoğrafın farklı anlamları ve hikayeleri var. Seçim yapabilmek hayli güç oldu." dedi.

AA'yı yakından takip ettiğini dile getiren Akköz, " alanındaki başarısını fotoğraflarına da yansıtmış." diye konuştu.

Kaynak: AA
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