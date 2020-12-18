Hayatını kaybeden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

-Ula Belediyesi önündeki törenden görüntü

-Akkaya'nın yakınlarından detaylar

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

-Katılanlardan görüntü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törene gelişi

-Soylu'nun aileye taziyelerini iletmesi

-Soylu'nun mezarlıktan ayrılması Hayatını kaybeden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen iki çocuk babası AK Parti'li 62 yaşındaki Akkaya'nın cenazesi Ula Belediyesi hizmet binası önüne getirildi. Burada helallik alınıp dua edimesinin ardından cenaze İskele Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlıkta düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Akkaya'nın cenazesi, toprağa verildi.

Bakan Soylu, törenin ardından aileye taziyelerini iletti.

Gölcük Mahallesi'nde ziyaretler yapan Akkaya, dün, fenalaşması üzerine kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı