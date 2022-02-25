Ukraynalı vatandaşlardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem
İhlas Haber Ajansı, Murat Horoz - Genel
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Ukraynalı vatandaşlardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Ukraynalı vatandaşlardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem
İSTANBUL - İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı. Rusya lideri Putin aleyhinde sloganalar atan grup, "savaşa hayır" pankartları taşıdı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylem, devam ediyor.