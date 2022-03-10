Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus ordusuna ait patlamayan bir füzenin Ukraynalı yetkililer tarafından imha edildiği görüntüler ortaya çıktı. Füzenin başarılı bir şekilde imha edildiği anlar anbean kameralara yansıdı.
Rusya- Ukrayna savaşı 15. günde devam ederken, bölgede yaşanan çatışmalar devam ediyor. Rus ordusu hedef gözetmeksizin bombardıman saldırılarına devam ederken, sivil halk durumdan olumsuz etkileniyor. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ukraynalı yetkililerin sivil yerleşim yerlerine atılan füzelerden birini imha ettiği görüntü gündem oldu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus ordusu tarafından sivillerin yaşadığı bölgeye düşen ve patlamayan bir füzenin imha edildiği anlar ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüde 2 kişi tarafından patlamayan füzenin üzerine su dökülüp, ana mekanizmasının çıkarıldığı görüldü.
Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Sergei Orlov, kesintisiz 26 saat süren Rus bombardımanı sonucu demiryolu bağlantıları ve köprülerin yıkıldığını, ayrıca su, elektrik ve gıda kaynaklarının kesildiğini söyledi. Orlov, "Top, roket, füze, tüm silahlarını kullanarak şehrimizi yok ediyorlar" dedi.
Pentagon yetkililerine göre Rusya, Ukrayna'ya şu ana kadar 500 füze attı. Bunların çoğu Ukrayna'ya taşınan hareketli bataryalardan ateşlendi. Yaklaşık 160'ının Rusya, 70'inin ise Belarus topraklarından ateşlendiği tespit edildi. Karadeniz'den fırlatılan füze sayısı ise 10 oldu.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022