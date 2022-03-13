Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları - Haberler

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Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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-Medyka sınır kapısı genel görüntüler -Ukraynalı savaş mağdurlarının yakınları ile kavuşma görüntüleri -İnsani yardım çadırlarından genele görüntüler Ukrayna'dan Polonya'ya gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda bir süre bekletildikten sonra otobüsler ile geçici...

-Medyka sınır kapısı genel görüntüler

-Ukraynalı savaş mağdurlarının yakınları ile kavuşma görüntüleri

-İnsani yardım çadırlarından genele görüntüler Ukrayna'dan Polonya'ya gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda bir süre bekletildikten sonra otobüsler ile geçici konaklama merkezlerine götürülüyor. STK'lerin kurdukları çadırlardan su, gıda, giyecek ve kişisel bakım ürün yardımı alan savaş mağdurları, işlemleri tamamlandıktan sonra barınma merkezlerine gönderiliyor.

Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları

Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları

Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Ukrayna, Polonya, Savaş, Güncel, Haberler

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