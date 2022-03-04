Harekat için "savaş" ifadesini kullanan Rus kanalı kapatıldı! İzleyicilerine Kuğu Gölü ile veda ettiler - Haberler

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Harekat için "savaş" ifadesini kullanan Rus kanalı kapatıldı! İzleyicilerine Kuğu Gölü ile veda ettiler

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'da muhalif yayın yapan ve Ukrayna'ya yönelik askeri harekat için "savaş" ifadesini kullanan TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Moskvy kapatıldı. Kanal çalışanları "Savaşa hayır" diyerek canlı yayın sırasında stüdyoyu terk ederken, televizyon kanalında Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesi gösterildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi" yaymakla suçlanmalarının ardından TV kanalı Rain TV ve radyo istasyonu Ekho Moskvy'ye "erişimi kısıtlaması" emredildi.

İŞGAL İÇİN "SAVAŞ" İFADESİNİ KULLANDILAR

TVRain, Ukrayna'yı işgale yönelik başlatılan harekat için "Savaş" nitelemesinde bulunmuştu. Başsavcılık, iki kuruluşun Ukrayna'da "özel bir operasyonun parçası olarak Rus askeri personelinin eylemleri hakkında yanlış bilgi" yaydıklarını ve "aşırılıkçı faaliyet, şiddet çağrısında bulunan bilgileri" paylaştıklarını söyledi.

Harekat için 'savaş' ifadesini kullanan Rus kanalı kapatıldı! İzleyicilerine Kuğu Gölü ile veda ettiler

TELEVİZYON KANALI DÜN SON PROGRAMINI YAYINLADI

Kanalın kurucularından Natalia Sindeyeva, çalışanları canlı yayında stüdyodan ayrılırken "Savaşa hayır" dedi ve ardından Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesi gösterildi.

Sovyet televizyonları Leonid Brejnev, Yuri Andropov ve Konstantin Çernenko'nun ölümlerinden sonra arka arkaya Kuğu Gölü'nü yayınlamıştı. Sovyet Televizyonu, 1991'de Mihail Gorbaçov'a yönelik başarısız darbe girişimi sırasında da Kuğu Gölü'nü göstermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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