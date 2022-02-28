Ukrayna'ya Destek NATO Mühimmatı Romanya'da - Haberler

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Ukrayna'ya Destek NATO Mühimmatı Romanya'da

DailyMotion.com - Güncel
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NATO'nun, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek çabalar sürüyor.

NATO'nun, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya destek çabalar sürüyor.

Bölgeye sevkedilen Amerikan F-35 savaş uçakları Romanya'daki Borcea Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Amerikan askeri araçları da Karadeniz kıyı kentlerinden Köstence'deki askeri üsse ulaştı.

NATO, müttefiklerin topraklarını koruma hedefiyle hava, kara ve deniz kuvvetlerini alarma geçirdi.

DailyMotion.com - Güncel

Romanya, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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