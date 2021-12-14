UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI - Haberler
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UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkish Cargo, Ukrayna'nın geliştirdiği yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Ukrayna'dan, İstanbul aktarmalı olarak Miami'ye taşıdı.

Turkish Cargo, Ukrayna'nın geliştirdiği yer gözlem uydusu Sich-2-30'u, uzaya fırlatılmak üzere Ukrayna'dan, İstanbul aktarmalı olarak Miami'ye taşıdı.

Ukrayna'nın Ulusal Özel Amaçlı Bilimsel ve Teknik Uzay Programı kapsamında geliştirilen uydu, 2022 yılının ocak ayında Kennedy Uzay Merkezi'ndeki (ABD) fırlatma sahasından uzaya gönderilecek. Yer gözlem uydusu, yörüngeye oturtulmasının ardından dünya yüzeyinin dijital ve kızılötesi görüntülerini elde edecek ve iyonosfer parametrelerini inceleyerek kapsamlı veri toplayacak.

GÜVENLİ VE EMNİYETLİ TAŞIMA İÇİN KAPSAMLI HAZIRLIK YAPILDI

Sich-2-30 Yer Gözlem Uydusu, yükleme ve boşaltma operasyonlarını kolaylaştırmak için birden fazla bileşene ayrıldı, uydu bileşenleri, nakliye sırasında herhangi bir zarar görmemesi için malzemeleriyle birlikte özel olarak paketlenerek 2 ayrı palet üzerine yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından Turkish Cargo uçağına yüklenen uzay aracının taşıma süreci tüm aşamaları titizlikle yürütülen bir operasyonla gerçekleştirildi.

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

UKRAYNA UYDUSUNUN UZAY YOLCULUĞU TURKİSH CARGO İLE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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