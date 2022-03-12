Ukrayna'nın Sumi kentinde halk tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın Sumi kentinde halk tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Sumi kentinde Rusya'nın saldırıları nedeniyle bölge halkı otobüslerle tahliye edildi.

Ukrayna'nın Sumi kentinde Rusya'nın saldırıları nedeniyle bölge halkı otobüslerle tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 17. gününde de devam ediyor. Sivil halkın zarar gördüğü savaşta Ukrayna'nın bazı şehirlerinde tahliyeler sürüyor. Ülkenin Sumi kentinde bölge halkı çatışmaların ardından otobüslerle tahliye edildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan görüntülerde kadınlar, çocuklar ve yaşlıların evcil hayvanları ile şehirden tahliye edildiği anlar kameralara yansıdı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'nın Sumi kentinde halk tahliye edildi

Ukrayna'nın Sumi kentinde halk tahliye edildi

Ukrayna'nın Sumi kentinde halk tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Sumi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title