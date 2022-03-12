Ukrayna'nın Sumi kentinde halk tahliye edildi

Ukrayna'nın Sumi kentinde Rusya'nın saldırıları nedeniyle bölge halkı otobüslerle tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 17. gününde de devam ediyor. Sivil halkın zarar gördüğü savaşta Ukrayna'nın bazı şehirlerinde tahliyeler sürüyor. Ülkenin Sumi kentinde bölge halkı çatışmaların ardından otobüslerle tahliye edildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan görüntülerde kadınlar, çocuklar ve yaşlıların evcil hayvanları ile şehirden tahliye edildiği anlar kameralara yansıdı.

(Bekir Keskin/İHA)