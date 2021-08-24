Ukrayna ne zaman kuruldu? Ukrayna kaç yaşında?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılı kutlamaları yapıldı. Peki, Ukrayna kaç yaşında? Ukrayna ne zaman kuruldu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığın 30. yılı kutlamaları yapıldı. Ukrayna ne zaman kuruldu? Ukrayna kaç yaşında?

UKRAYNA NE ZAMAN KURULDU?

Başkan: Volodimir ZelenskiBaşkenti: Kiev

Para birimi: Ukrayna Grivnası Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Nüfus: 44,39 milyon – 2019

Ne zaman kuruldu: 24 Ağustos 1991 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ukrayna Doğu Avrupa'da bir ülke. 603.549 km² (576.604) yüz ölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Ukrayna yasama, yürütme ve yargının ayrı olduğu, yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir üniter devlettir. Başkenti ve en büyük şehri Kiev'dir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Ukrayna, yedek ve yarı askerî güçler de hesaba katıldığında Rusya'dan ve Fransa'dan sonra Avrupa'daki en büyük üçüncü silahlı kuvvetlere sahiptir.