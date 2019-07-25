Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Rusya'ya ait bir tankere el koydu
Ukrayna, kendine ait Izmail Limanı'nda Rusya'ya ait eski adıyla "Neyma" olarak bilinen Nika Spirit isimli tankere el koydu.
Ukrayna, sınırları içerisinde Izmail Limanı'nda Rusya'ya ait eski adıyla "Neyma" olarak bilinen Nika Spirit isimli tankere el koydu.
Söz konusu geminin geçen kasım ayında 3 Ukrayna savaş gemisinin Rusya tarafından Kerç Boğazı'nda ele geçirilmesi ve mürettebatın da gözaltına alınması olayında görev aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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