Ukrayna, Karadeniz'de Gemi Sayısını Arttırıyor

Ukrayna Deniz Kuvvetleri yaptığı açıklamada Karadeniz'deki gemi sayılarını arttıracaklarını bildirdi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Generali Petro Tsigikal, Ukrayna televizyonu Kanal 5'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Petro Tsigikal yaptığı açıklamada, "Bazı gemi ve tekneleri restore ettik. UMC-1000 projesi içinde yer alan tekneler ve Donbass adlı gemi de tamir edildi. Ama bu daha başlangıç. Bizim hedefimiz yakında Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde güçlü gemiler konuşlandırmak. Bu gemilerle sınır güvenliğimizi sağlayacak ve savaş tehdidi olarak gördüğümüz durumlarda acil müdahalede bulunacağız" dedi.

Açıklamalarının devamında Azak Denizi'ne 5 kontrol kulesi inşa edildiğini ve bu kulelerin bir yıl içerisinde görüntülü-radyoteknik ekipmanlarla destekleneceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna NATO Misyonu Başkanı Vadim Pristayko ise NATO'dan bir geminin Karadeniz'e geleceğini duyurmuştu. - KİEV

Kaynak: İHA