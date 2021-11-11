Ukrayna: Gazprom, AB'ye gaz sevkiyatını artırmadı

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi şirketinin üst yöneticisi Sergey Makogon, Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının yalnızca kontrat taahhüdü miktarına döndüğünü, bu nedenle AB'ye doğal gaz sevkiyatında artıştan bahsedilemeyeceğini belirtti.

???????Makogon, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Gazprom'un AB'ye gaz sevkiyatını artırdığını dile getirdiğini ancak bunun doğru olmadığını ifade etti.

Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının kasım ayının başlarında günlük 57 milyon metreküpe düştükten sonra 109 milyon metreküpe çıkarak sadece günlük kontrat taahhüt miktarına döndüğünü aktaran Makogon, kontrat taahhüdünün üstünde ek bir talebin Gazprom'dan gelmediğine dikkati çekti.

Makagon, bu nedenle "AB'ye doğal gaz sevkiyatında artıştan bahsedilemeyeceğini" vurguladı.

Gazprom'un geçen sene bugün 178,4 milyon metreküp, 2 sene önce ise 277,3 milyon metreküp transit gaz geçişi olduğunu hatırlatan Makogon, "Ukrayna 250 milyon metreküpe kadar yani şu andakinin 2,5 katına kadar göndermeye hazır." ifadelerini kaydetti.

Haberi Kaydet