Ukrayna - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda? Ukrayna - Fransa maçı şifresiz mi? Ukrayna - Fransa maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Eleme grubunda hedefine ulaşmak isteyen Ukrayna - Fransa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ukrayna - Fransa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.