Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba saat verip dünyaya uyarıda bulundu: Radyasyon sızıntısı başlayacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta nükleer santrallerin durumu endişe ile takip ediliyor. Rus tarafının son saldırıları sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesi zarar gördü. Şebekedeki hasar hakkında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, önümüzdeki 48 saatin önemine dikkat çekerek dünyaya uyarıda bulundu.

"SOĞUTMA İŞLEMLERİ DURURSA RADYASYON SIZACAK"

Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'ni besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü ve 48 saat sonra soğutma işlemlerinin durarak radyasyon sızıntısı olacağını belirtti. Açıklamasının devamın Kuleba bu durumun tüm Avrupa'yı da tehlikeye atacağını söyledi.

"RUSYA ACİLEN SALDIRILARI KESMELİ"

Kuleba, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali'ni besleyen tek elektrik şebekesi ve santralin tüm nükleer tesisleri hasar gördü. Santral, tüm elektrik kaynağını kaybetti. Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşi kesmesini ve onarım birimlerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırıyorum. Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santrali'ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak."

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