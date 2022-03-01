Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarından savaş bölgesine yardım

İSTANBUL (AA) - Savaş bölgesinden tahliye edilen Türk vatandaşları ile İstanbul'da yaşayan bazı Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısı nedeniyle zor günler yaşayan Ukrayna için yardım kolisi hazırladı.

Hazırlanan yardım kolileri Ukrayna'nın Yeşilköy'deki İstanbul Başkonsolosluğuna teslim ediliyor.

Öte yandan vize ve resmi işlemlerini yapmak üzere Başkonsolosluğa gelenlerin işlemleri de görevliler tarafından yapılıyor.

Başkonsolosluğa, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu bazı kişilerin, Ukrayna'ya destek vermek için bölgeye gitmek üzere başvuruda bulunduğu görülüyor.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında Türkiye'ye gelen Mehmet Yılmaz da Başkonsolosluktaki yardım çalışmalarına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşadığını, bu süreçte devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz cuma günü oradan yola çıktık. Çünkü ufak çocuklarımız var. Yaklaşık 40 saatin sonunda karayoluyla geldik. Geldik ama kendi imkanlarımızla geldik. Yani uzun kuyruklardan, sağ olsunlar Moldovya halkı bize çok yardımcı oldular. Erzak, yiyecek içecek konusunda. Romanya aynı şekilde. Bulgaristan'da ufak tefek sıkıntılar oldu. Ama sağ olsun konsolosluğumuzu aradık bir şekilde çözdüler. Oradan da geçtik, 40 saatin sonunda memleketimize ulaştık. Orada gerçekten çok içler acısı bir durum var. Zulüm var. İnsanlar ölüyor, insanların gidecek yeri yok. Biz şanslıyız bizim gidecek yerimiz var. Ama oradaki birçok insanın gidecek yeri yok."

Orada kalan yakınlarına yardım yapmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, bir an önce bu durumun sonlanmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.