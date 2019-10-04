Ukrayna'daki uçak kazasında 5 kişi öldü

04.10.2019 11:50

Ukrayna'da yakıt almak için inişe geçen ve havaalanına 1,5 kilometre uzakta düşen kargo uçağındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna'nın Lviv kentinden İspanya'nın Vigo şehrine gitmesi planlanan Rus yapımı An-12BK tipi kargo uçağı, Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta iniş sırasında düştü. Havaalanına yakıt almak için inişe geçen ve düşen uçağın içerisinde bulunan 8 kişi ile ilgili Ukrayna Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Ukraynalı Bakan Vladyslav Krykliy, "Charter uçuşu sırasında inişe geçen uçakta 7 yolcu ve 1 mürettebat bulunmaktadır. Uçağın ilk düştüğü an 3 kişinin öldüğü 2 kişinin kayıp olduğu bilgisini edindik. Ardından ölü sayısının 5 olduğu tespit edildi" dedi.

Kazadan kurtulan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirten bakan, kazanın büyük olasılıkla yakıt tankında yaşanan bir arızadan meydana geldiğini fakat kazaya dair net bir cevap bulunabilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA