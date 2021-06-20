Ukrayna'da yol çöktü, kamyon çukura düştü
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Ukrayna'da yol çöktü, kamyon çukura düştü

Ukrayna'da yol çöktü, kamyon çukura düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna'da bir şehirde sürdürülen asfalt çalışması sırasında kamyon çukura düştü.

Ukrayna'da bir şehirde sürdürülen asfalt çalışması sırasında kamyon çukura düştü.

Ukrayna'daki Jitomir şehrinde belediye ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışması sırasında malzeme taşıyan bir kamyon yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Meydana gelen olay sonrasında çukura düşen kamyon uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Olayın ardından Ukrayna'daki yolların bakımsızlığı sosyal medyada bir kez daha ülke gündemine geldi.

"Yolları düzelten Başkan"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir gazetecinin "Nasıl bir Başkan olarak anılmak istiyorsunuz görev süreniz dolunca" sorusuna, "Ukrayna'nın yollarını düzelten bir Başkan olarak anılmak istiyorum" cevabını vermişti. - KİEV

Ukrayna'da yol çöktü, kamyon çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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