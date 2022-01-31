Ukrayna'da resmen savaşa hazırlık gibi hamle! Vatandaşlara silah kullanmayı öğretiyorlar

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle iki ülke arasında savaş çıkacağı endişesi, son günlerde iyice arttı. Bölgeden gelecek haberler merakla beklenirken, Ukrayna cephesinden resmen savaşa hazırlık gibi bir hamle geldi. Özelikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddiaların yayılması üzerine Ukrayna ordusu, gönüllü sivillere silah ve askeri eğitim vermeye başladı.

İŞÇİSİNDEN ŞOFÖRÜNE KADAR BİRÇOK GÖNÜLLÜ KATILDI

Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan emekli bir grup asker, başkent Kiev'de yaşayan kişilere tahta kalaşnikof dağıtarak silah tutmayı ve nişan almayı öğretti. Olası bir savaş durumunda 255 bin kişilik orduya destek olması beklenen gönüllüler eğitimlere büyük ilgi gösteriyor. Gönüllüler arasında veterinerlik öğrencisinden mimara, belediye işçisinden şoföre kadar çok sayıda insanın gönüllülük programına katılarak eğitim aldığı kaydedildi.

ABD ASKERLERİ DE EĞİTİM VERDİ

Siviller arasında bunlar yaşanırken, ülkenin en batısında yer alan Lviv kentinde ise ABD ordusundan uzmanlar, Ukrayna ordusundan askerlere M141 Bunker mühimmatını kullanma eğitimi verdi.

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