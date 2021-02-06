Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı
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Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

06.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:13

Ukrayna'da şüpheli hareketleri olduğu gerekçesiyle durdurulan ve polise 300 dolar rüşvet teklif eden sürücünün aracından 715 bin dolar (5 milyon TL) değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev ilginç bir uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. Akademika Gluşkova Bulvarı'nda aracı durdurulan bir şahıs, arama yapmak isteyen polislere 300 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen polisler, araçta başlattıkları arama sonucunda piyasa değeri 715 bin dolar (5 milyon TL) değerinde tutarında uyuşturucuyu madde ele geçirdi. Arabanın farklı bölmelerine saklanan 40 paket uyuşturucuya Kiev polisi tarafından el konuldu.

ŞAHSA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şahıs hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun "uyuşturucu madde ticareti yapmak" maddesince yasal işlem başlatıldı.

Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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