Ukrayna'da Halk Sandık Başında… Oy Verme İşlemleri Başladı

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimi için halk sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 20.00'de sona erecek.

Ukrayna seçimlerinde 30 milyon 440 bin seçmen için oy pusulası hazırlandı. Ukrayna Merkez Seçim Komitesi, yurt dışında bulunan 101 seçim noktasına da 420 bin 342 oy pusulasının teslim edildiğini açıkladı.

Ukrayna seçimlerini, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil 19 uluslararası kuruluştan ve 17 ülkeden 2 bin 344 gözlemci izliyor. Rusya'dan gözlemcilerin seçimleri takip etmesine ise izin verilmedi.

39 adayın yarıştığı seçimlerde ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko en güçlü adaylar.

Adaylardan hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa, seçimin galibi 21 Nisan'da yapılacak ikinci tur oylamada belirlenecek.

Ukrayna'da 2014 yılında yapılan erken devlet başkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 59 seviyesindeydi. - Kerem

Kaynak: DHA