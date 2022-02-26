Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı - Haberler

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Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı

Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde halk, Rus tanklarının önüne geçerek elleriyle durdurmaya çalıştı.

Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde halk, Rus tanklarının önüne geçerek elleriyle durdurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Başkent Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı

Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı

Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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