Ukrayna'da halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde halk, Rus tanklarının önüne geçerek elleriyle durdurmaya çalıştı.
Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde halk, Rus tanklarının önüne geçerek elleriyle durdurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Başkent Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.