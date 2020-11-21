Ukrayna'da hafta sonu uygulanan Covid-19 yasakları devam ediyor
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Ukrayna'da hafta sonu uygulanan Covid-19 yasakları devam ediyor

21.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:30
Ukrayna'da hafta sonu uygulanan Covid-19 yasakları devam ediyor

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hafta sonu uygulanan yasaklar devam ederken, başkent Kiev sokaklarının büyük ölçüde sakin olduğu gözlemlendi.

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hafta sonu uygulanan yasaklar devam ederken, başkent Kiev sokaklarının büyük ölçüde sakin olduğu gözlemlendi.

Ukrayna'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarında art arda rekor kırılmasının ardından hükümet harekete geçmiş, 11 Kasım'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talimatıyla hazırlanan kararname ile Kasım ayı sonuna kadar hafta sonlarına özel yasaklar getirilmişti. Hükümetin aldığı kararları kabul etmeyenler protesto gerçekleştirirken, vaka sayısının her gün bir önceki günün rekorunu kırması nedeniyle hükümet geri adım atmadı ve uygulanan yasaklar, ikinci haftaya girdi. Ülkede uygulanan hafta sonu yasakları kapsamında alışveriş merkezleri, spor salonları, kuaförler, sirkler, havuzlar, masaj salonları gibi insanların yoğun olduğu yerlerin faaliyeti durduruldu. Başkent Kiev'de de hafta sonuna girilmesi ile birlikte sokakların büyük ölçüde sakin olduğu görüldü.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte tespit edilen 14 bin 580 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldığını, toplam vaka sayısının 612 bin 665'e ulaştığını bildirdi. Bakanlık, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının ise 10 bin 813'e yükseldiğini belirtti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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