Ukrayna'da aşı karşıtları artırılan Kovid-19 önlemlerini protesto etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşı karşıtları, artan vakalar üzerine sıkılaştırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti.

Ukrayna Parlamentosunun önünde düzenlenen protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı.

Protestocular, daha sonra gözaltına alınan aşı karşıtı hareketin liderlerinden Ostap Stahiv'e destek için Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) binasına kadar yürüdü.

Stahiv'in de desteğiyle Kiev'de 3 Kasım'da aşı karşıtları şehir dışından gelenler de dahil büyük bir gösteri daha düzenlemişti.

Stahiv, 18 Kasım'da Rusya'dan fon alarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Başkentte önlemler sıkılaştırılmıştı

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor ve kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirler uygulanıyor.

Başkent Kiev de artan vakalar nedeniyle kırmızı bölge durumuna geçmiş ve tedbirler artırılmıştı.

Kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün hale gelmişti.

Ayrıca ülkede Kovid-19 aşısı olmamış devlet memurları ve öğretmenler, 8 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak işten uzaklaştırılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Kasım'da aşılamaya teşvik için iki doz Kovid-19 aşısı olanların 1000 grivna (yaklaşık 450 lira) alacağını açıklamıştı.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede 4 Kasım'da 27 bin 377 yeni vaka tespit edilmesiyle en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

Aşılananların sayısı 13 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan Ukrayna'da son 24 saatte 286 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Ülkede 13 milyon 634 kişiye bir doz, 10 milyon 225 bin 182 kişiye iki doz aşı yapıldı.

Ayrıca ülkede son 24 saatte 14 bin 325 vakaya rastlanırken 595 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.