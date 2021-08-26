UKOME'DE okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler kabul edildi

İSTANBUL'DA, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında uygulanacak eylem planı UKOME toplantısında oybirliği ile kabul edildi.

İSTANBUL 'DA, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında uygulanacak eylem planı UKOME toplantısında oybirliği ile kabul edildi. Eylem planına göre, okulun açılacağı ilk gün elektronik bilet ile kullanılan toplu taşıma ücretsiz olacak.Okul taşıtlarında görev yapacak şoför ve rehber personel için aşı kartı zorunluluğu getirilecek.

Ağustos ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) Toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'inde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir Başkanlığında toplandı. İBB UKOME Toplantısı'nda, gündem dışı olarak gündeme alınan "2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılışı nedeniyle uygulanacak eylem planı" görüşüldü. Yapılan, sunumda okulların açılacağı 6 Eylül itibariyle bir hafta içinde İstanbul Valiliği, İBB, STK'lar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın alacağı tedbirler gösterildi. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. İBB verilerine göre, 324 bin öğrenci 18 bin servis aracıyla taşınacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE İBB TEDBİRLERİ PAYLAŞILDI

Oy birliği ile kabul edilen bir haftalık eylem planın bazı maddeleri şöyle; Okulun açılacağı ilk gün elektronik bilet ile kullanılan toplu taşıma ücretsiz olacak. Okul taşıtlarında görev yapacak şoför ve rehber personelinin aşı kartı zorunluluğu getirilecek. Resmi asayiş, okul mobil timleri ve kolluk kuvvetleri hazır bulunacak. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim birimleri okulları gezerek bilgilendirme yapacak. Şantiyelerde okulların açıldığı ilk hafta çalışmalar yapılmayacak ve bozuk altyapılara müdahale edilecek. İETT 1860 otobüs ve Metro İstanbul ise 16 ilave sefer eklenecek. İSPARK'ta okul çevrelerinde ki 115 otopark öğrenci servislerine ücretsiz hizmet verecek.

EMNİYET TEDBİRLERİ OKUL CEVRELERİNDE SIKLAŞACAK İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün alacağı tedbirler kapsamında, 359 resmi asayiş ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, bin 117 özel güvenlik görevlisi ve 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi hizmet verecek. Trafik güvenliği açısından 278 okulda 71 motosikletli ve 102 ekip otosu görev yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalarda 47 adet çekici ile anında müdahale edilmesi planlanıyor. Ayrıca 65 Ekip, 260 personelden oluşan Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde görev yapacak.

- Açıkgöz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı