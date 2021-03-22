Uğur Uzunel kimdir? Son Dakika: Uğur Uzunel koronaya yakalandı! Uğur Uzunel sağlık durumu nedir?

Son Dakika: Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel koronavirüse yakalndı. Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel koronaya yakalandı! Uğur Uzunel kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Uğur Uzunel sağlık durumu nedir? Uğur Uzunel hayatı ve biyografisi nedir?

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel koronavirüse yakalndı. Uğur Uzunel kimdir? Uğur Uzunel koronaya yakalandı! Uğur Uzunel kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Uğur Uzunel sağlık durumu nedir? Uğur Uzunelhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

12 Kasım 1988'de İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale'de doğan Uğur Uzunel, lise eğitiminin sonuna dek İzmir Bornova'da yaşadı. İlk okul 2.sınıftan bu yana tiyatroda çeşitli gösterilerde yer alan Uğur Uzunel, küçük yaştan oyuncu olmaya karar verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okuyan Uğur Uzunel, ilk televizyon deneyimini Ağır Roman Yeni Dünya projesinde yaşadı.

UĞUR UZUNEL KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette herkese test yapılırken çekimler bir süre durduruldu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

Sağlık durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.