Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna yanıt: 12 ay içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir
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Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna yanıt: 12 ay içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Sağlık

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'e katıldığı online bir etkinlikte salgının ne zaman biteceği soruldu. Şahin bu soruya "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu.

"DÜNYA GENELİNDE AŞILAMA ORANI YÜKSEK OLMALI"

Salgının seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.

"GELECEK 12 AYDA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA ULAŞILABİLİR"

Şahin ayrıca, "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün" dedi.

"TEORİDE AŞILARI KARIŞTIRABİLİRİZ"

BioNTech'i eşi Özlem Türeci ile kuran Dr. Şahin, 30'dan fazla şirketle aşı üretimi için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Özlem Türeci ise etkinlikte farklı türden aşıların karıştırılarak daha etkili bir sonuç elde edilebileceğini dile getirdi. Türeci, "Ne kadar çok aşımız olursa o kadar iyi olur. Teoride onları karıştırabiliriz de çünkü günün sonunda amacımız sürü bağışıklığı sağlamak. Olabilecek kadar çok insanın aşı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Uğur Şahin'den 'Korona ne zaman biter?' sorusuna yanıt: 12 ay içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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