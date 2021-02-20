Uğur Karakuş / İbrahim Tatlıses - Le Le Canım Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?
İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Uğur Karakuş! İşte, Uğur Karakuş - İbrahim Tatlıses - Le Le Canım Şarkı Sözleri!
Star TV'de İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası siliniyor! İşte, Uğur Karakuş - Le Le Canım şarkısının sözleri!
UĞUR KARAKUŞ - LE LE CANIM SÖZLERİ!
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Düşürdü aşkı beni dillere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Düşürdü aşkı beni dillere
Bir şeytanmış onu melek sandım
Sözlerine gözlerine kandım
Bir gün beni güldürecek sandım
Gözümden yaşlar döndü sellere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Düşürdü aşkı beni dillere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Aşkımı destan etti dillere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Aşkımı destan etti dillere
Cilveleri işveleri başka
Görür görmez hemen düştüm aşka
Hele bir bakışı var ki bambaşka
Vazgeçmem ondan sevdim bir kere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Aşkımı destan etti dillere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
Ceylanlara benziyor gözleri
Baldan daha tatlıdır sözleri
Dünyada yoktur onun benzeri
Ölürüm vermem onu ellere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
Lele le canım
Lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?
1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan, 43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlamıştır. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.
Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.