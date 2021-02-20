Uğur Karakuş / İbrahim Tatlıses - Le Le Canım Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir?

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü şarkıcı Uğur Karakuş! İşte, Uğur Karakuş - İbrahim Tatlıses - Le Le Canım Şarkı Sözleri!

Star TV'de İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası siliniyor! İşte, Uğur Karakuş - Le Le Canım şarkısının sözleri!

UĞUR KARAKUŞ - LE LE CANIM SÖZLERİ!

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Düşürdü aşkı beni dillere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Düşürdü aşkı beni dillere

Bir şeytanmış onu melek sandım

Sözlerine gözlerine kandım

Bir gün beni güldürecek sandım

Gözümden yaşlar döndü sellere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Düşürdü aşkı beni dillere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Aşkımı destan etti dillere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Aşkımı destan etti dillere

Cilveleri işveleri başka

Görür görmez hemen düştüm aşka

Hele bir bakışı var ki bambaşka

Vazgeçmem ondan sevdim bir kere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Aşkımı destan etti dillere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Gül idim diken oldum gözlere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Gül idim diken oldum gözlere

Ceylanlara benziyor gözleri

Baldan daha tatlıdır sözleri

Dünyada yoktur onun benzeri

Ölürüm vermem onu ellere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Gül idim diken oldum gözlere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Gül idim diken oldum gözlere

Lele le canım

Lele le gülüm lele

Gül idim diken oldum gözlere

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan, 43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlamıştır. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.