Uğur Kaptan'ın esrarengiz ölümü! Kaburga zedelenmesi teşhisiyle taburcu edildi, 15 gün sonra hayatını kaybetti
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Uğur Kaptan'ın esrarengiz ölümü! Kaburga zedelenmesi teşhisiyle taburcu edildi, 15 gün sonra hayatını kaybetti

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

ERKUL-S gemisinin üçüncü kaptanı 23 yaşındaki Uğur Kır, Liberya'daki yükleme sırasında vinçle ambar duvarı arasına sıkışıp yaralandı. Kaburga zedelenmesi teşhisiyle ağrı kesici verilerek kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen ve yeniden gemiye dönen Uğur Kaptan, 15 gün sonra hayatını kaybetti. Uğur Kır'ın annesi Nurgül Kır ise olayda şirketin ihmali olduğunu iddia ederek, "Bu işin içinde iş var. Belki 2 hafta önce öldü. Kimse doğruyu söylemiyor. Buzdolabına koymuşlar" dedi.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ni bitiren Uğur Kır'ın en büyük hayali iyi bir kaptan olmaktı. Mezuniyetinden sonra Vanuatu bayraklı ERKUL-S gemisinde üçüncü kaptan olarak çalışmaya başladı. Kır'ın gemisi 2 Temmuz'da Liberya'ya cam hammaddesi almak için yanaştı. Yükleme sırasında birden yağmur başladı. Bunun üzerine ambar kapaklarının kapatılması talimatını veren Uğur Kır, gemi vincinin hareketi sırasında ambar duvarı ile vinç arasına sıkıştı.

SON MESAJDA KIR'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Liberya'da hastaneye kaldırılan Uğur Kır, kaburga zedelenmesi teşhisiyle aynı gün sadece ağrı kesici verilerek taburcu edildi. Gemi ise 5 Temmuz'da Çin'e doğru yola çıktı. Seyir halindeyken Uğur Kır'ın ağrıları arttı. 14 Temmuz'da bağlı oldukları şirkete mail atan gemi kaptanı, Kır'ın ilk limanda gemiden ayrılmak istediğini bildirdi. Şirketten gelen cevapta, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da personel değişimi yapılabileceği belirtildi. 16 Temmuz'da gemiden şirkete Uğur Kır'ın durumunun ağırlaştığı rapor edildi. Geminin bağlı olduğu şirket Türkiye'nin Angola ve Namibya büyükelçilikleri ile bağlantıya geçti. Ancak gemi 500 kilometre açıktaydı. Geminin de o mesafeyi kat ederek sahile ulaşması günler sürerdi. 17 Temmuz'da gemiden yollanan son mesajda Kır'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Uğur Kaptan'ın esrarengiz ölümü! Kaburga zedelenmesi teşhisiyle taburcu edildi 15 gün sonra hayatını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

Uğur Kır'ın cenazesi Angola'da gemiden alındı ve Türkiye'ye gönderilmek üzere işlemlere başlandı. Hürriyet'in haberine göre Kır'ın cenazesi uçakla İstanbul'a getirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni tespit edilmeye çalışılacak. Uğur Kır'ın annesi Nurgül Kır ise olayda şirketin ihmali olduğunu iddia ederek, "Bu işin içinde iş var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten belki 2 hafta önce öldü. Kimse doğruyu söylemiyor. Buzdolabına koymuşlar" dedi.

Uğur Kaptan'ın esrarengiz ölümü! Kaburga zedelenmesi teşhisiyle taburcu edildi, 15 gün sonra hayatını kaybetti
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Uğur Kaptan'ın esrarengiz ölümü! Kaburga zedelenmesi teşhisiyle taburcu edildi, 15 gün sonra hayatını kaybetti - Haberler
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