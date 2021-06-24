Uğur Aktaş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karateci Uğur Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan yerli sporcularımızın isimleri açıklandı. Birçok branşta onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate branşındaki başarılı isimlerden Uğur Aktaş kimdir merak edildi. Peki, Uğur Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...
Olimpiyatlara katılacak olan oyuncularımızın listesi açıklandı. Yaz olimpiyatlarına karate alanında katılan Uğur Aktaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Uğur Aktaş kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli?
UĞUR AKTAŞ KİMDİR?
Uğur Aktaş (10 Ekim 1995 doğumlu), kumite 84 kg'da yarışan Avrupa şampiyonu Türk karatekasıdır.
Uğur Aktaş doğum tarihi : 10 Ekim 1995
Uğur Aktaş kaç yaşında : 25 yaşında
Uğur Aktaş nereli : İstanbul doğumlu
Uğur Aktaş mesleği ne : Sporcu (Karate Kumite)
Uğur Aktaş boy ve kilosu kaç : -
Karateci Uğur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK üyesidir. Toplamda 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya sahibidir.
Uğur Aktaş, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında +75 kg kumitede ülkemizi temsil edecektir.