Uğur Aktaş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Karateci Uğur Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılacak olan yerli sporcularımızın isimleri açıklandı. Birçok branşta onlarca sporcumuzun yer aldığı olimpiyatlarda Karate branşındaki başarılı isimlerden Uğur Aktaş kimdir merak edildi. Peki, Uğur Aktaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler haberimizde...