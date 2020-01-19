Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve...
Haberler » 3. Sayfa » Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve... - Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve...

Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.

19.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:41
Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve...

Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada taziye ve kınama mesajları yayınlandı.


Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şeyh Abdülkerim Çevik'in hayatını kaybetmesini öğrenen bürokrasiden, belediye başkanına, milletvekillerinden vatandaşlara kadar herkes sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hem taziye mesajında bulundular, hemde olayı kınadılar. - BİTLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri