Ufuk Özkan sağlık durumu merak ediliyor. Ufuk Özkan hasta mı, Ufuk Özkan'ın hastalığı nedir, gibi sorular son günlerde gündem oldu. Peki, Ufuk Özkan hasta mı, Ufuk Özkan'ın hastalığı nedir?

UFUK ÖZKAN HASTA MI?

2023'te Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmamış, oyuncunun karaciğerleri iflas etmişti.

Günümüzde ise Ufuk Özkan sağlığına kavuşmuştur.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?