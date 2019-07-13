Burcu Güneş, yeni klibinde yeni bir dans akımı yarattı

Yeni klibini kısa bir süre önce yayımlayan ünlü şarkıcı Burcu Güneş'in klibinde yaptığı danslar da en az şarkıismi kadar sıradışı bulunup ilgi çekmeye devam ediyor..

Şarkıcının klibine özel hazırlanan renkli ve eğlenceli kostümlerinin yanısıra UFO'nun eğlenceli koreografisi, dans videosu effectleri de gençler ve çocuklar tarafından ilgi görüyor.

Ufo dansı videoları hazırlayıp kendisine gönderen gençlerin ve çocukların bu paylaşımları ile keyiflenen şarkıcı hayallerimin gerçekleşmesi çok güzel dedi.

Kaynak: Bültenler