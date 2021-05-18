UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde müzikler Marshmello'dan gelecek
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde müzikler Marshmello'dan gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde müzikler Marshmello'dan gelecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

DJ Marshmello, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde sahne alacak.

DJ Marshmello, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde sahne alacak.

Dünyaca ünlü DJ Marshmello'nun Pepsi tarafından sunulacak olan bu yılki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreninin ana sanatçısı olacağını açıkladı. 'Happier,' 'Silence' ve 'Friends' gibi hit parçalarıyla tanınan platin sertifikalı sanatçı/yapımcı, 29 Mayıs Cumartesi günü dünyanın en çok izlenen canlı spor etkinliklerinden biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde performans sergileyecek.

Marshmello etkinlik ile ilgili "Bu gerçekten de benzersiz bir yıl oldu. Spor, müzik ve saf eğlence severlere daha önce hiç görmedikleri bir şov sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Pepsi ve UEFA sayesinde, ben de dünyaya tam olarak herkesin keyif alabileceği bir performans sunacağım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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