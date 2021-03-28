Uçuş sırasında bir yolcu uçağın "acil çıkış kapısını" açmaya çalıştı
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Uçuş sırasında bir yolcu uçağın "acil çıkış kapısını" açmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'da Delhi-Varanasi seferini yapan uçağın acil çıkış kapısı uçuş sırasında bir yolcu tarafından açılmak istendi.

Hindistan'da Delhi-Varanasi seferini yapan uçağın acil çıkış kapısı uçuş sırasında bir yolcu tarafından açılmak istendi. Söz konusu yolcu, mürettebat ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Hindistan'da Delhi-Varanasi seferini yapan SpiceJet'e ait uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçağın havada olduğu sırada bir yolcu uçağın acil iniş kapısını açmak istedi. Söz konusu yolcunun hareketi ile uçakta alarma geçilirken, mürettebat ve diğer yolcular söz konusu şahsı etkisiz hale getirdi.

UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mürettebatın şahsı diğer yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirdiği ve uçağın Varanasi Havaalanına güvenli şekilde acil iniş yaptığı aktarıldı. Olay meydana geldiği sırada ise uçakta 89 yolcunun bulunduğu ifade edildi.

ŞAHIS POLİSE TESLİM EDİLDİ

SpiceJet tarafından yapılan açıklamada ise şahsın Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF) ve SpiceJet'in güvenlik personeli tarafından uçağın Varanasi Havaalanına güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından polise teslim edildiği bildirildi.

Yetkililer, şahsın psikolojik rahatsızlığı olabileceğini öne sürdü.

(İHA)

Uçuş sırasında bir yolcu uçağın 'acil çıkış kapısını' açmaya çalıştı
Uçuş sırasında bir yolcu uçağın 'acil çıkış kapısını' açmaya çalıştı
Uçuş sırasında bir yolcu uçağın 'acil çıkış kapısını' açmaya çalıştı
Uçuş sırasında bir yolcu uçağın 'acil çıkış kapısını' açmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 19:40:55. #1.15#
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