Uçuş Planı filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlandı. Amerikan yapımı aksiyon-gerilim türündeki filmin başrolünde Jodie Foster yer alıyor. Peki Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler! Uçuş Planı filmine ilişkin detaylar haberimizde.

UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Kyle Pratt kızı ile beraber bir yolculuğa çıkar. Son derece modern bir jet uçakta geçen bu yolculuk sırasında küçük kızı aniden kaybolur. Çıldırma noktasına gelen kadın kızını hiç bir yerde bulamaz. Üstelik hosteslerden bazıları seyahati boyunca yalnız olduğunu ve uçak listesinde kızının adına benzer bir kayıt olmadığını söylerler.

Kyle gerçekten aklını mı kaçırmaktadır yoksa uçaktaki herkesin dahil olduğu bir komplo ile karşı karşıya mıdır? Genç kadının cevaplaması gereken kocaman bir soru işareti bütün gizemiyle onu beklemektedir.

UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Robert Schwentke

Oyuncular: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Kate Beahan, Michael Irby

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yapım Yılı: 2005 (98 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Kasım 2005 Cuma

Senaryo: Peter A. Dowling, Billy Ray

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