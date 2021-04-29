Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı
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Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Güncel

Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı Niğde'de uçuruma düşen koyunu kurtarmak isterken koyunla birlikte uçurumda mahsur kalan Fatih Çelikbaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı

NİĞDE - Niğde'de uçuruma düşen koyunu kurtarmak isterken koyunla birlikte uçurumda mahsur kalan Fatih Çelikbaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde Merkez Kayardı Bağları Lemsürü Deresi'nde Fatih Çelikbaş, uçuruma düşen koyunu kurtarmak isterken uçurumda mahsur kaldı. Çelikbaş'ın telefonla yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çelikbaş ve koyunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı
Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı
Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı
Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı
Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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