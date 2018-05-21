Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 1'i Bebek 3 Kişi Öldü!
Bitlis'te yağıştan dolayı kayganlaşan yolda ailenin bulunduğu araç, 100 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybederken 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden, 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 yaşındaki çocuk da yaralandı.
OTOMOBİL, KAYGANLAŞAN YOLDA UÇURUMA YUVARLANDI
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağarsı köyü yakınlarında meydana geldi. Bağarsı köyünden Mutki yönüne giden Samet Yıldız (28) yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
ANNE, BABA VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Samet Yıldız, eşi Özlem Yıldız (25) ile 1 yaşındaki çocukları Abdulmuttalip Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Abdulselam Yıldız (2) ise olay yerine gelen ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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CENABI ALLAH RAHMET ETSİN KALANLARA SABIR VERSİN RABBİMCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence duble yollardan önce şu 100 metrelik uçurumu olan yollara bariyer yapılsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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''ACI'' o kadar da ''ELEM''verici bir olay. Vefat eden aile mensuplarına Yüce Yaratandan rahmet ve merhamet, geride kalanlarına da baş sağlığı, sabır ve metanet dilerim Vefat edenlerim mekanları''CENNET''toprakları ''NUR'' Yoldaşları Yüce Yaratan ve onun yüce İSLAM peygamberi Hz. Muhammet Mustafa Sav. olsun. Yüce Müslüman kahraman Türk Milletinin başı sağ olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şu mübarek günde çok üzücü, Allah rahmet eylesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır