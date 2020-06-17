Uçurtmasını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı Uçurtmasını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı Adana'da uçurtmasının takıldığı yaklaşık 40 metrelik çam ağacına tırmanıp mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Adana'da uçurtmasının takıldığı 40 metrelik çam ağacına tırmanıp mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri...

Uçurtmasını almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Adana'da uçurtmasının takıldığı yaklaşık 40 metrelik çam ağacına tırmanıp mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da uçurtmasının takıldığı 40 metrelik çam ağacına tırmanıp mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

10 yaşlarındaki Mehmet Bulut, uçurtma uçurmak için Seyhan Nehri kenarına geldi. Bulut bir süre uçurtmasını uçurdu. Bulut'un uçurtması yaklaşık 40 metrelik çağ ağacına takılıp tepesinde kaldı. Bir türlü uçurtmasına alamayan çocuk ayakkabısını çıkartıp çam ağacına tırmanmaya başladı. Ağacın tepesine kadar tırmanan çocuk korkup geri aşağı inemedi. Korkan çocuk çam ağacının tepesinde ağlamaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar önce ağaçta kedi olduğunu düşündü. Ancak kontrol ettiklerinde bir çocuğun mahsur kaldığını görünce kurtarılması için hemen itfaiye ve polisi aradılar. Olay yerine ekipler gelene kadar vatandaşlar çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelip merdiven ile çocuğu mahsur kaldığı ağaçtan alıp aşağı indirdi. Çocuk ağaca takılan uçurtmasına almak için çıktığını ancak sonra korkup ağlamaya başladığını söyledi. Küçük Mehmet polis tarafından evine götürüldü. Olayı görüp itfaiye ekiplerine haber veren Sefa Bilici ise bahçede otururken ağaçtan bir ses geliğini önce kedi zannettiğini sonra yakınına gittiklerinde bunun bir ağlama sesi olduğunu ve ağaçta çocuk olduğunu fark ettiklerini belirterek, "İtfaiyeye çağırdık, onlarda gelip çocuğu kurtardı. Çocuk örümcek adam gibi ağaca tırmanmış, uçurtmasını almak istemiş" dedi.

Kaynak: İHA