Üçüncü kez hamile olduğu ortaya çıktı
Cemiyetin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan'ın hamile olduğu iddia edildi
02.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:01
2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren, sosyetik güzelin üçüncü çocuğuna hamile olduğu söyleniyor.
GÖNLÜNDEN ERKEK GEÇİYOR
Hu¨rriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine go¨re; 2012 yılında ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucaklarına alan c¸iftin go¨nlu¨nden bu kez erkek bebek gec¸iyor.& ;
Ancak henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, "Her şeyden önce sağlıklı olsun" temennisinde bulunuyormuş.
Kaynak: Snob Magazin