Üçüncü kez hamile olduğu ortaya çıktı Cemiyetin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan'ın hamile olduğu iddia edildi

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren, sosyetik güzelin üçüncü çocuğuna hamile olduğu söyleniyor.

GÖNLÜNDEN ERKEK GEÇİYOR

Hu¨rriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine go¨re; 2012 yılında ilk kızı Emine'yi, 2013'te de ikinci kızı Ela'yı kucaklarına alan c¸iftin go¨nlu¨nden bu kez erkek bebek gec¸iyor.& ;





Ancak henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, "Her şeyden önce sağlıklı olsun" temennisinde bulunuyormuş.





Kaynak: Snob Magazin