Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı
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Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta yarışmadaki iki ünlü şefin işine son verildiği Chef's Arena, fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı. MasterChef'e rakip olarak gösterilen yarışma, istenilen başarıyı elde edemeyerek reyting sıralamasında 50'inci oldu.

11.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:42
Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı

ekranlarında yayınlanan Chefs Arena'da ünlü şefler Pınar İshakoğlu ve Büdeyr'in kaptanlığındaki yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek yaptığı yemekleri restoran patronu Batuhan Piatti'nin misafirlerine sunuyor. Formatıyla dikkat çeken ve TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e rakip olarak olarak gösterilen yarışma, reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı.

İKİ ŞEFİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Ünlü şef Batuhan Piatti, yarışmanın ikici bölümünde yarışmacılara sert davranmadığı gerekçesiyle Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'i işten çıkardığını söyledi. Sert mizacıyla hafızalara kazınan Piatti'nin büyük umutlarla başladığı yarışması reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı.

HER YERDEN SİLİNDİ

Medya Radar'da yer alan habere göre: Cumartesi günleri yayınlanan programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasına rağmen Kanal D'nin internet sitesi ve yayın akışından tamamen çıkarıldı. İlk bölümünde Total'de 48., AB'de ise 41. olan program ikinci bölümünde ise reyting listesine 50. sıradan girmişti.


Haber Videosu

: Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı
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