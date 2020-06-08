Ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor? Ücretsiz izin parası yattı mı? Ücretsiz izin paraları ne zaman ödenecek? Ücretsiz izin parası!
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Ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor? Ücretsiz izin parası yattı mı? Ücretsiz izin paraları ne zaman ödenecek? Ücretsiz izin parası!

Koronavirüs desteği kapsmaında ücretsiz izne çıkmak zorunda olanlara para desteği ödemeleri merak ediliyor. Peki, Ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor? Ücretsiz izin parası yattı mı? Ücretsiz izin paraları ne zaman ödenecek? Ücretsiz izin parası!

Ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor? Ücretsiz izin parası yattı mı? Ücretsiz izin paraları ne zaman ödenecek? Ücretsiz izin parası!
08.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:10

Korona virüsün tüm dünya gibi ülkemizde de gündme olması ve iş hayatını etkilemesi dolayısıyla ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan vatandaşlara devlet tarafından maaş desteği yapılacaktı. Daha önce detayları açıklanan ücretsiz izin parası ile ilgili ödeme detayları haberimizde.

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin parasının daha önceki ödenme tarihi gibi ayın 8'nden sonra yatırılacağı tahmin ediliyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Ücretsiz izne başvuru yapabilmek için herhangi bir şart aranmamaktadır. İşyerinizden ücretsiz olarak izne çıkarılmışsanız işvereninizin İş Kur'a yapacağı başvurunun ardından ücretsiz izin almaya hak kazanmış olacaksınız.

Ücretsiz izin parası ne zaman yatıyor? Ücretsiz izin parası yattı mı? Ücretsiz izin paraları ne zaman ödenecek? Ücretsiz izin parası!
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE KADAR?

15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan vatandaşlarımıza günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği veriliyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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