Ücretsiz FIFA 22 yeni nesil kartlar nasıl elde edilir: Mbappe, Pulisic, Foden ve daha fazlası!
EA Sports, Ultimate Team oyuncularının muhtemelen ücretsiz olarak kazanma şansına sahip olunan bir dizi yeni FIFA 22 Genarations kartı tanıtılacak.
Yeni FUT öğeleri 18 Kasım'da onaylandı ve yaklaşmakta olan tanıtıma bir dizi Ultimate Team elçisi daha eklendi.
Bu oyuncular, oyundaki temel derecelendirmelerine kıyasla önemli ölçüde düşürülecektir, ancak oyuncular için olası bir ücretsiz hediye olması nedeniyle, onları alanların şikayet etmesi pek mümkün olmayacak.
- Kylian Mbappe (86)
- Phil Foden (85)
- Theo Hernandez (85)
- Christian Pulisic (83)
- Jude Bellingham (81)
- Eduardo Camavinga (81)
Fıfa 22 Generations kartı alma şansına sahip olmak için tek yapmanız gereken 14 Ocak 2022'ye kadar Ultimate Team oynamak olacak.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
EA Sports, verilen son tarihlere göre 14 Ocak 2022'de tanıtıma başlayacak. Bu oyuncuların hangi kartın verildiğini görmek için 2022'ye kadar beklemeleri gerekecektir
New Generation Cards!— FIFAUTeam (@FIFAUTeam) November 18, 2021
Play #FIFA22 before January 14 for a chance to get new New Generation Items.
List of Ambassadors https://t.co/ARBNyUs59T pic.twitter.com/xpgqEr6FMn
Haberler.com - Son Dakika Haberleri