Ücretsiz FIFA 22 yeni nesil kartlar nasıl elde edilir: Mbappe, Pulisic, Foden ve daha fazlası!

Yeni FUT öğeleri 18 Kasım'da onaylandı ve yaklaşmakta olan tanıtıma bir dizi Ultimate Team elçisi daha eklendi.

Bu oyuncular, oyundaki temel derecelendirmelerine kıyasla önemli ölçüde düşürülecektir, ancak oyuncular için olası bir ücretsiz hediye olması nedeniyle, onları alanların şikayet etmesi pek mümkün olmayacak.

Fıfa 22 Generations kartı alma şansına sahip olmak için tek yapmanız gereken 14 Ocak 2022'ye kadar Ultimate Team oynamak olacak.

EA Sports, verilen son tarihlere göre 14 Ocak 2022'de tanıtıma başlayacak. Bu oyuncuların hangi kartın verildiğini görmek için 2022'ye kadar beklemeleri gerekecektir

New Generation Cards!

Play #FIFA22 before January 14 for a chance to get new New Generation Items.



List of Ambassadors https://t.co/ARBNyUs59T pic.twitter.com/xpgqEr6FMn