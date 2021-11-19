Ücretsiz FIFA 22 yeni nesil kartlar nasıl elde edilir: Mbappe, Pulisic, Foden ve daha fazlası!

Yeni FUT öğeleri 18 Kasım'da onaylandı ve yaklaşmakta olan tanıtıma bir dizi Ultimate Team elçisi daha eklendi.

Bu oyuncular, oyundaki temel derecelendirmelerine kıyasla önemli ölçüde düşürülecektir, ancak oyuncular için olası bir ücretsiz hediye olması nedeniyle, onları alanların şikayet etmesi pek mümkün olmayacak.

FIFA 22 YENİ NESİL KARTLARI: OYUNCU LİSTESİ VE DERECELENDİRMELERİ

Kylian Mbappe (86)

Phil Foden (85)

Theo Hernandez (85)

Christian Pulisic (83)

Jude Bellingham (81)

Eduardo Camavinga (81)

FIFA 22 GENERATIONS KARTLARI NASIL ELDE EDİLİR?

Fıfa 22 Generations kartı alma şansına sahip olmak için tek yapmanız gereken 14 Ocak 2022'ye kadar Ultimate Team oynamak olacak.

FIFA 22 GENERATIONS KARTLARI NE ZAMAN ÇIKACAK? BAŞLANGIÇ TARİHİ!

EA Sports, verilen son tarihlere göre 14 Ocak 2022'de tanıtıma başlayacak. Bu oyuncuların hangi kartın verildiğini görmek için 2022'ye kadar beklemeleri gerekecektir

New Generation Cards!

Play #FIFA22 before January 14 for a chance to get new New Generation Items.



List of Ambassadors https://t.co/ARBNyUs59T pic.twitter.com/xpgqEr6FMn — FIFAUTeam (@FIFAUTeam) November 18, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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