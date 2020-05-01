Ücretsiz Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands Fırsatını Kaçırmayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ücretsiz Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands Fırsatını Kaçırmayın

Ücretsiz Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands Fırsatını Kaçırmayın
01.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:32

Epic Games, haftalık olarak dijital oyun mağazası üzerinden yeni ücretsiz oyunları bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta listede bir korku ve bir de rol yapma oyunu elementleri bulunan aksiyon-macera oyunu var.

Epic Games, haftalık olarak dijital oyun mağazası üzerinden yeni ücretsiz oyunları bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta listede bir korku ve bir de rol yapma oyunu elementleri bulunan aksiyon-macera oyunu var.

Yeni Epic Games Store Ücretsiz Oyunlarını Kaçırmayın

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yapılan duyuru ile bu hafta Amnesia serisinin ilk oyunu Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands. Önümüzdeki hafta ise Death Coming oyununa herhangi bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz.

Amnesia: The Dark Descent

2010 yılında çıkmış olan Amnesia: The Dark Descent oyununda Daniel isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Terk edilmiş bir şatoda uyanan karakteriniz geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Senaryo boyunca hatıralarını bir araya getirerek kendisini bekleyen dehşet verici sırrı ortaya çıkarmaya çalışacaksınız.

Crashlands

Son teslimatını yapmak üzereyken Hewgodooko isimli bir uzaylı tarafından kaçırılan ve bilmediği bir gezegende kapana kısılan galaktik bir tır şoförü Flux Dabes rolünde olacaksınız. Teslimatını yapacağınız paketleri toparlarken, kendinizi dünyaya egemen olmak isteyenlerin planlarının içinde bulacaksınız. Yakanızı kurtarabilmek için de hem aklınızı hem de fiziksel gücünüzü kullanmak durumunda olacaksınız.

Eğer bu oyunlar hoşunuza gittiyse, 7 Mayıs 2020 Perşembe günü TSİ 18: 00'a kadar buradan hesabınıza eklediğiniz takdirde kalıcı olarak sizin olacaklar. Bununla birlikte, öncesinde İki Aşamalı Kimlik Doğrulama ayarını etkinleştirmeyi de unutmayın. Keyifli oyunlar dilerim!

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haber
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Haber
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Yerlitaş Haluk Levent Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ücretsiz Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands Fırsatını Kaçırmayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 02:11:05. #1.14#
title