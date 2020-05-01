Ücretsiz Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games, haftalık olarak dijital oyun mağazası üzerinden yeni ücretsiz oyunları bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta listede bir korku ve bir de rol yapma oyunu elementleri bulunan aksiyon-macera oyunu var.

Epic Games, haftalık olarak dijital oyun mağazası üzerinden yeni ücretsiz oyunları bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta listede bir korku ve bir de rol yapma oyunu elementleri bulunan aksiyon-macera oyunu var.

Yeni Epic Games Store Ücretsiz Oyunlarını Kaçırmayın

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yapılan duyuru ile bu hafta Amnesia serisinin ilk oyunu Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands. Önümüzdeki hafta ise Death Coming oyununa herhangi bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz.

Amnesia: The Dark Descent

2010 yılında çıkmış olan Amnesia: The Dark Descent oyununda Daniel isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Terk edilmiş bir şatoda uyanan karakteriniz geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Senaryo boyunca hatıralarını bir araya getirerek kendisini bekleyen dehşet verici sırrı ortaya çıkarmaya çalışacaksınız.

Crashlands

Son teslimatını yapmak üzereyken Hewgodooko isimli bir uzaylı tarafından kaçırılan ve bilmediği bir gezegende kapana kısılan galaktik bir tır şoförü Flux Dabes rolünde olacaksınız. Teslimatını yapacağınız paketleri toparlarken, kendinizi dünyaya egemen olmak isteyenlerin planlarının içinde bulacaksınız. Yakanızı kurtarabilmek için de hem aklınızı hem de fiziksel gücünüzü kullanmak durumunda olacaksınız.

Eğer bu oyunlar hoşunuza gittiyse, 7 Mayıs 2020 Perşembe günü TSİ 18: 00'a kadar buradan hesabınıza eklediğiniz takdirde kalıcı olarak sizin olacaklar. Bununla birlikte, öncesinde İki Aşamalı Kimlik Doğrulama ayarını etkinleştirmeyi de unutmayın. Keyifli oyunlar dilerim!